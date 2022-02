EDENS ZERO, l'anime proseguirà: annunciata la stagione 2

Il nome di Hiro Mashima è stato spesso legato unicamente a quello di Fairy Tail, tuttavia da ormai qualche anno il sensei sta dedicando i suoi sforzi al sempre più popolare EDENS ZERO. La sua ultima fatica ha già ricevuto anche una prima stagione animata recentemente terminata e, a breve, proseguirà con una season 2.

La prima parte di EDENS ZERO ha compiuto il suo debutto su Netflix a dicembre, confermando l'interesse del colosso americano di proseguire con i brand ideati da Hiro Mashima. Ad ogni modo, l'annuncio di un seguito era già nell'aria da qualche giorno, più o meno da quando lo staff aveva preannunciato novità per la serie a breve.

Come in molti si aspettavano, dunque, la conferma è finalmente arrivata: EDENS ZERO 2 si farà, seppur il team non abbia fornito alcuna informazione in merito all'uscita dei nuovi episodi. Ad ogni modo, J.C. Staff ha festeggiato il rinnovo della saga con una prima key visual ufficiale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae i protagonisti entusiasti per la notizia.

Non ci resta dunque che attendere novità in merito al sequel di EDENS ZERO che ci auguriamo possano arrivare a breve magari con un primo trailer promozionale. E voi, invece, avete seguito l'anime? Vi sta piacendo? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.