EDENS ZERO: annuncio importante per il manga di Hiro Mashima, l'anime è in arrivo?

Il nuovo manga di Hiro Mashima, EDENS ZERO, è passato un po' in sordina rispetto al successo stellare ottenuto dalla precedente opera dell'autore, Fairy Tail. Ad ogni modo, una svolta all'opera sembra imminente in quanto la rivista Weekly Shonen Magazine ha in serbo un annuncio importante per la settimana prossima.

Non è ancora chiaro per quali motivi EDENS ZERO stia tardando a crescere in termini di popolarità, anche se in rete i fan non possono fare a meno di criticare alcune scelte narrative non particolarmente originali e, soprattutto, il costante riciclo di personaggi dall'immaginario di Fairy Tail, decisione che non tutti gli appassionati hanno propriamente gradito.

Ad ogni modo, mentre il sensei continua a lavorare duramente al manga, nonostante le difficoltà emerse a seguito del Covid-19, in rete alcuni insider hanno iniziato a vociferare rumor in merito all'adattamento animato di EDENS ZERO. Voci di corridoio che sembrano avere sempre più fondamento in quanto i primi leak della rivista Weekly Shonen Magazine, su cui il manga è attualmente serializzato, anticipano un "grande annuncio imminente" per il franchise in arrivo la prossima settimana. Per l'occasione, inoltre, il magazine ha previsto una pagina a colori per il fumetto in questione.

Che sia finalmente arrivato il momento dell'anime anche per EDENS ZERO ormai che il manga è prossimo al capitolo 100? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, nell'apposita sezione dedicata ai commenti in fondo alla pagina.