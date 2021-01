EDENS ZERO sta per arrivare: l'anime ha una data di uscita ufficiale

Hiro Mashima è diventato popolare negli anni 2000 con Rave, diventato poi un anime. È diventato un mangaka conosciuto a livello mondiale grazie a Fairy Tail, la lunghissima storia che ha avuto luogo dal 2006 al 2017 e ha ricevuto un adattamento animato altrettanto lungo. E invece adesso è il turno della sua nuova storia, EDENS ZERO.

Hiro Mashima ha presentato questo suo nuovo manga nel 2018 su Weekly Shonen Magazine e ciò vuol dire che ha ormai due anni compiuti. I tempi sono maturi per un anime e infatti a breve ci sarà la trasposizione di EDENS ZERO per la TV giapponese. Annunciato lo scorso anno, finora si sapeva soltanto che il suo debutto era previsto per la primavera del 2021.

Le ultime informazioni provenienti da Weekly Shonen Magazine non solo confermano questo periodo, nonostante la nuova problematica emergenza in Giappone causata dal Coronavirus, ma rivelano anche il giorno preciso e l'orario del debutto di EDENS ZERO. Infatti secondo le ultime informazioni, EDENS ZERO arriverà il 10 aprile 2021 alle ore 24:55 secondo l'orario televisivo giapponese, che corrispondono alle 00:55 dell'11 aprile, ovviamente con fuso orario nipponico.

Sarà in grado anche questa serie di Hiro Mashima di ottenere consensi a livello casalingo e mondiale? Intanto l'autore ha augurato buon anno ai suoi lettori con dei disegni a tema EDENS ZERO.