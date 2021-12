EDENS ZERO: gli auguri dell'autore in uno sketch che mostra una provocante Rebecca

Quando si tratta di puro, semplice fanservice, Hiro Mashima è tra i numeri uno. Questa sua caratteristica viene dimostrata ancora una volta dai suoi auguri di buone feste, condivisi con la community in occasione della Vigilia di Natale. Ecco lo sketch natalizio dell’autore di EDENS ZERO e Fairy Tail.

Il maestro Mashima è spesso oggetto di critiche da parte della community, soprattutto dal punto di vista della sceneggiature e del riciclaggio dei character design. Quando si parla di fanservice, però, l’autore è nella lista dei migliori, al fianco di colleghi come Atsushi Okubo di Fire Force.

Spesso e volentieri, sul suo Twitter ufficiale il mangaka giapponese ha infatti deliziato i lettori con illustrazioni inedite piccanti. Protagonista principale di questi sketch hot è Rebecca Bluegarden, che al fianco di Shiki Granbell affronta il viaggio spaziale di EDENS ZERO.

In occasione delle festività natalizie, Mashima ha voluto augurare a tutti i lettori un sereno e felice natale a modo suo, ossia con uno di questi tipici artwork. Con un provocante e succinto costume da babbo natale, che mette in mostra buona parte del suo seno prosperoso, Rebecca ci regala un grandioso messaggio d’auguri.

Quanti di voi vorrebbero essere al posto dello Shiki cuscino? Vi ricordiamo che EDENS ZERO è in fase calante, e che le vendite del manga sono in costante declino. Basterà questo tocco piccante per risollevare l’opera? Vi lasciamo infine a una Meno Rebecca nello sketch di EDENS ZERO.