EDENS ZERO: l'autore augura un buon anno nuovo in due magnifici sketch

Per celebrare l’anno nuovo, l’autore di Fairy Tail ed EDENS ZERO ha condiviso due nuovi artwork inediti sul suo profilo Twitter ufficiale. Ecco gli auguri di Hiro Mashima, e della sua immancabile sexy coniglietta Rebecca Bluegarden, per un felice 2022!

Per Mashima, questo 2021 appena trascorso ha significato l’approdo della sua nuova opera, EDENS ZERO, sul catalogo della piattaforma streaming più importante, Netflix. I primi 25 episodi della serie anime, che vede Shiki Granbell cominciare la sua avventura spaziale al fianco di Rebecca Bluegarden, sono già disponibili alla visione sul servizio streaming.

Nonostante il debutto della serie anime non abbia spinto le vendite del manga come ci sarebbe invece aspettato, Hiro Mashima saluta il 2021 con grande gioia, nella speranza che nel corso del nuovo anno la situazione possa migliorare. Per celebrare un nuovo inizio, l’autore ha condiviso con i suoi fan due magnifici sketch inediti.

Il mangaka è solito condividere su Twitter i suoi sprazzi d’arte, e questa volta ha realizzato un artwork dedicato a Pino, la mascotte della serie vestita a mò di tigre, animale che rappresenta il 2022 nell’oroscopo giapponese, e un’altra illustrazione che rappresenta il cast principale di EDENS ZERO.

Vi lasciamo allo sketch natalizio di EDENS ZERO e ai dati sulle vendite del manga di EDENS ZERO.