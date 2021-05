EDENS ZERO: l'avventura di Shiki e Rebecca si mostra nella prima opening

Mentre in Giappone l'anime della nuova serie di Hiro Mashima, EDENS ZERO è arrivata lo scorso 10 aprile, per tutti i paesi esterni al Sol Levante bisognerà attendere fino alla stagione autunnale, un'attesa che Netflix e lo studio d'animazione J.C. Staff hanno reso meno pesante con la pubblicazione della prima opening ufficiale.

Come potete infatti vedere dal video riportato in cima alla notizia, il canale YouTube Netflix Anime ha pubblicato poche ore fa il la spettacolare sigla d'apertura dal titolo Eden Through the Rough, eseguita da Takanori Nishikawa, la quale potrebbe accompagnare tutti i 25 episodi che comporranno la prima stagione dell'avventura di Shiki, Rebecca e Happy durante tutti i loro viaggi spaziali nell'immenso mondo fantasy/steampunk creato da Hiro Mashima.

Oltre alla qualità delle animazioni e al continuo cambio di scena, ciò che rende particolarmente interessante il video è l'introduzione di tutti i maggiori personaggi che andranno ad affrontare e confrontarsi con lo stesso Shiki, tra cui è possibile intravedere anche il Re Demone, profondamente legato al protagonista, e il gruppo di mercenari conosciuti come Rogue Out. Cosa ne pensate di questa prima opening di EDENS ZERO? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Shiki e Rebecca hanno ricevuto degli ospiti nell'ultimo episodio dell'anime, e vi lasciamo ad un'analisi delle vendite del manga di EDENS ZERO.