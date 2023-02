EDENS ZERO, l'avventura di Shiki ricomincia nel trailer della Stagione 2

Il manga di EDENS ZERO è da poco entrato nel suo arco finale, ma i fan dell'opera di Hiro Mashima possono gioire per l'ormai sempre più prossima uscita della seconda stagione dell'anime. Un nuovo trailer di EDENS ZERO 2 fa ripartire in anteprima assoluta il viaggio spaziale di Shiki Granbell e Rebecca Bluegarden.

EDENS ZERO Stagione 2 riscalderà i cuori dei fan nella stagione primaverile del 2023. Per allietare l'attesa e preparare gli spettatori all'avventura, un nuovo filmato promozionale è stato condiviso sui social media ufficiali della serie.

Il trailer PV di EDENS ZERO che trovate in calce all'articolo rammenta agli appassionati i momenti chiave avvenuti nel corso della prima stagione dell'anime uscita nel 2021. La stagione d'esordio di EDENS ZERO non aveva convinto, pur regalando alcuni momenti molto intensi. Allo studio d'animazione J.C. Staff toccherà l'arduo compito di rispettare le alte aspettative che circondano l'uscita della seconda stagione.

Al momento non è ancora stato ufficializzato se EDENS ZERO 2 arriverà su Netflix come accaduto per la passata stagione, oppure se a occuparsi della distribuzione sarà un'altra piattaforma streaming. I dubbi sono ancora molti, ma Shiki, Rebecca e la mascotte Happy sono già pronti a far ricredere l'utenza. E voi seguirete l'appuntamento con EDENS ZERO?