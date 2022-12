EDENS ZERO e l'avviso clamoroso di Hiro Mashima: ecco a che punto è il manga

Hiro Mashima è un autore che ha legato, nel corso di tanti anni di carriera, il proprio nome a una gran varietà di progetti e tutti di grande successo. La luce dei riflettori fu accesa per la prima volta con Rave, partito nel 1999 e finito nel 2005, ma soprattutto con Fairy Tail, durato oltre un decennio. Ora invece si sta occupando di EDENS ZERO.

Nel 2023 ci sarà la seconda stagione di EDENS ZERO, segno che il mangaka è riuscito ancora una volta a fare centro. Si rimane comunque in una forma di fantasy, vero cavallo di battaglia di Hiro Mashima anche se con una declinazione sci-fi, e per il momento il manga ha superato i 20 volumi. Essendo partito soltanto nel 2018 con una pubblicazione sulla solita rivista Weekly Shonen Magazine, che ha accolto anche i suoi vecchi lavori, si poteva pensare che anche quest'ultimo manga sarebbe durato un bel po'.

Invece Hiro Mashima ha rivelato che EDENS ZERO entra nella saga finale. Ovviamente ciò non vuol dire che si concluderà a brevissimo, tuttavia con 24 volumi questa storia potrebbe essere una delle più brevi del mangaka. Infatti, Rave durò ben 35 volumi sparsi su 6 anni di serializzazione, mentre Fairy Tail quasi il doppio con 63 volumi e 11 anni di pubblicazione. Al momento invece, EDENS ZERO ha visto la pubblicazione del suo volume numero 24 ed è in procinto di realizzare il 25. Di conseguenza, sembra che EDENS ZERO potrebbe essere la storia più breve di Hiro Mashima, escludendo ovviamente i manga fatti appositamente per essere brevi e non durare più di qualche volume.

E voi avete già dato uno sguardo alla nuova storia dell'autore di Fairy Tail?