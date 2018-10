EDENS ZERO, il capitolo 15 ha svelato il significato del titolo dell'opera di Hiro Mashima

Attraverso il capitolo quindici di EDENS ZERO pubblicato in Giappone solo qualche giorno fa, il sensei Hiro Mashima ha finalmente spiegato cosa significhi il curioso titolo che ha dato alla sua più recente opera a fumetti. Ve lo raccontiamo subito dopo il salto!

Dopo aver ricevuto dalla piratessa Elcy Crimson una gigantesca nave spaziale appartenuta al Re dei Demoni Ziggy, Shiki e i suoi compagni di avventure si sono rimessi in viaggio verso Blue Garden, allo scopo di fare rapporto alla gilda e ripartire alla volta del Sakura Cosmos. Una volta accettata l’idea di essere diventati i nuovi proprietari della nave, Shiki e gli altri hanno dovuto portare a termine un primo, fondamentale incarico: setacciare l'intero mezzo per lavorarlo e assicurarsi che non vi siano rimasti altri insetti spaziali.

È durante una meritata pausa che Rebecca, immensa nelle acque del gigantesco bagno a bordo della nave, ha scoperto una speciale vasca in grado stimolare l’Ether degli esseri umani. Attivando all’improvviso un potere molto simile a quelli di Weisz e Shiki, la ragazza ha infatti aperto un buco nel tetto della nave, che tuttavia si è richiuso pochi istanti dopo.



Terminate le pulizie, l’equipaggio si è poi radunato in una stanza assai diversa dalle altre, che a quanto pare era appunto quella del capitano: il Re dei Demoni Ziggy. Sedendosi sul trono appartenuto al proprio nonno adottivo, Shiki ha involontariamente ereditato il pieno controllo della nave, risvegliando anche l’androide incaricato di curare la manutenzione della stessa.



Dopo essersi presentata, questa ha subito avviato la procedura di auto-riparazione del mezzo spaziale, ripristinandone l’aspetto originale e rivelando all’equipaggio il suo vero nome: EDENS ZERO, appunto, un acronimo ottenuto da “Ether Drive Eternal Navigation Ship”. Accogliendo Shiki come nuovo Re dei Demoni, l’androide dalle fattezze femminili si è poi inchinato in lacrime dinanzi al suo sorpreso capitano. Quali altri sorprese nasconderà mai la EDENS ZERO?!