EDENS ZERO: in un capitolo del manga appare un vero youtuber!

Mentre l'anime di Fairy Tail sta per concludersi, la nuova serie manga di Hiro Mashima ha da poco festeggiato il suo primo anniversario. Il prolifico autore sta proseguendo con la sua storia a tema spaziale, ma in uno degli ultimi capitoli ha deciso di citare un certo personaggio proveniente dal mondo di YouTube trasformandosi in un B-Cuber.

Dopo aver celebrato il primo anniversario di Edens Zero, il mangaka Hiro Mashima ha deciso di dare modo a un noto Youtuber tedesco un cameo importante nel capitolo 53 del manga. Nino Kerl di Ninotaku TV è apparso quindi sotto forma di personaggio, e non ha potuto fare a meno di condividere la sua eccitazione sulla sua pagina Twitter, con un messaggio in tedesco che potete vedere in calce.

In passato, Kerl ha avuto l'occasione di intervistare Hiro Mashima e, in quel momento, sembra che il popolare autore abbia chiesto al tedesco se era possibile inserirlo in futuro nel manga. Prendendolo in giro, ha detto che l'avrebbe usato come personaggio cattivo, ma la storia narrata nel capitolo 53 di EDENS ZERO della scorsa settimana sembra non dare quell'idea di figura.

Il personaggio di Kerl, popolare nel mondo anime dei B-Cuber, finisce per farsi amico Rebecca mentre la ragazza fa da cosplayer per cercare di creare un nuovo video da proporre ai suoi fan.