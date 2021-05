EDENS ZERO: il cast dell'anime si amplia, ecco design e doppiatori dei nuovi protagonisti

Mentre si attendono ancora novità per quanto riguarda la messa in onda al di fuori dei confini nipponici, l'anime di EDENS ZERO ha già fatto il suo debutto in Giappone. Dopo una prima manciata di episodi utili a introdurre e intrecciare la storia dei due protagonisti, la nuova puntata ha finalmente dato il via al loro viaggio spaziale.

Il sesto episodio della serie animata di EDENS ZERO ha segnato un importante punto di svolta per la narrazione con l'introduzione della famigerata pirata spaziale Elsie Crimson, a cui Hiro Mashima ha da poco dedicato un nuovo sketch.

Dalle sembianze fisiche quasi uguali a quelle di Elsa Scarlett di Fairy Tail, questo personaggio darà il via a una serie di nuovi avvenimenti e conflitti. Difatti, presto nella serie animata compariranno altri due nuovi protagonisti, mostrati in anteprima dal profilo Twitter ufficiale di EDENS ZERO.

Nel corso del settimo episodio, che verrà trasmesso il 22 maggio, debutteranno Justice, doppiato da Daisuke Namikawa, già doppiatore di Jellal in Fairy Tail, e Witch, doppiata da Kiyono Yasuno, che presta la sua voce a Nejire Hado in My Hero Academia.

Oltre alle informazioni sui doppiatori e al character design, sono stati resi noti anche i primi dettagli su questi due protagonisti. Justice è un membro dell'Esercito della Federazione dello Star System, mentre Witch fa parte delle 4 Stelle Luminose.

Sebbene una data di uscita debba essere ancora confermata, i 25 episodi dell'anime di EDENS ZERO arriveranno nel corso della stagione autunnale su Netflix.