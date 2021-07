EDENS ZERO compie 3 anni, due nuovi personaggi debuttano nell'anime

Dopo il successo di Fairy Tail, Hiro Mashima è riuscito a replicarsi con EDENS ZERO, opera dal tratto inconfondibile che racconta le vicende spaziali di Shiki e Rebecca. La nuova opera del mangaka giapponese, il cui adattamento animato ha da poco fatto il suo debutto in Giappone, compie tre anni! Ecco le celebrazioni per l'anniversario.

Nel giugno del 2018 EDENS ZERO fece il suo debutto su Weekly Shonen Magazine e per festeggiare il terzo compleanno del manga, tra le pagine del numero 35 della rivista giapponese troveremo un fantastico artwork inedito a colori, che potete osservare in anteprima nel tweet in calce all'articolo. In questa illustrazione "kawaii", i vari protagonisti dell'opera sono rappresentati in stile chibi.

L'adattamento animato della nuova opera di Hiro Mashima è stato lanciato in Giappone nel mese di aprile. In occasione della trasmissione del nuovo episodio, faranno il loro debutto due nuovi personaggi, di cui sono già stati rivelati i doppiatori originali. Taiten Kusunoki prestrerà la sua voce a Drakken Joe, alchimista delle tenebre e membro dell'Organizzazione Galattica. Honoka Inoue, invece, interpreterà la narratrice Xiaomei.

L'avventura di Shiki e Rebecce arriverà anche nel nostro paese a fine mese. EDENS ZERO, infatti, entrerà a far parte del catalogo Netflix a partire dal 26 agosto. In attesa di quel giorno, vi lasciamo alla seconda opening di EDENS ZERO e a questo artwork provocante di Amira, condiviso da Mashima in occasione del suo debutto nella serie animata.