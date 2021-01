EDENS ZERO: il compositore della colonna sonora aggiorna sulla produzione dell'anime

Tra le serie animate più attese dell'anno vi è EDENS ZERO. La produzione della trasposizione del manga di Hiro Mashima sembra procedere senza intoppi. Ecco quali sono le ultime novità annunciate da Yoshihisa Hirano.

La pubblicazione dell'anime è prevista per Aprile 2021 ed un primo trailer per EDENS ZERO è già stato diffuso. Ai fan quindi non resta che attendere la data prefissata per addentrarsi nel nuovo mondo creato dal mangaka ideatore di Fairy Tail, nel frattempo però sorgono alcune domande sullo stato di produzione della serie.

A rassicurare gli appassionati ci pensa Yoshihisa Hirano, il compositore della colonna sonora dell'opera che già in passato aveva contribuito alla creazione di altre serie animate come Death Note. L'uomo sul proprio account Twitter ha dichiarato di stare registrando le musiche dell'anime affermando inoltre che ciò stia avvenendo osservando adeguatamente le norme di distanziamento sociale in prevenzione al COVID-19.



La trasposizione è prodotta da J.C. Staff e diretta da Shinji Ishihara, in precedenza regista dell'adattamento animato di Fairy Tail. Tra i membri del cast confermato possiamo notare Takuma Terashima nei panni di Shiki Granbell, Mikako Komatsu per la voce di Rebecca Bluegarden e Rie Kugimiya per l'interpretazione di Happy.

Ricordo inoltre che recentemente anche Mashima in un intervista ha parlato ai futuri spettatori di EDENS ZERO.

Voi siete in attesa di seguire il nuovo anime? Fatecelo sapere nei commenti.