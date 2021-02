EDENS ZERO: il compositore di Death Note annuncia la fine dei lavori

Yoshihisa Hirano è un nome molto conosciuto nel settore dell'animazione giapponese. Compositore, ha lavorato per molte produzioni sfoggiando tante OST di livello. In molti lo ricorderanno per Death Note, altri per la serie televisiva del 2011 di Hunter x Hunter e dei film collaterali, mentre in molti lo conosceranno grazie a EDENS ZERO.

Qualche giorno fa, Yoshihisa Hirano aveva annunciato tramite i propri social di star lavorando al mixaggio sonoro di EDENS ZERO, l'anime tratto dall'omonimo manga di Hiro Mashima e attualmente in pubblicazione su Weekly Shonen Magazine. In vista del debutto programmato per aprile, i lavori continuano ad andare avanti.

Il 30 gennaio 2021, Hirano ha annunciato via Twitter di aver completato il lavoro sul mixaggio sonoro di EDENS ZERO, facendosi anche fotografare per l'occasione con una maglia con sopra una stampa di un noto film di Akira Kurosawa, Il trono di sangue, prodotta da Undercover. In basso potete osservare il tweet originale del compositore. Naturalmente ciò non vuol dire che il lavoro sulla stagione di EDENS ZERO sia completamente terminato, dato che manca ancora qualche mese al debutto.

Intanto è disponibile un nuovo trailer di EDENS ZERO che ci lancia a capofitto nell'avventura tra fantasy e sci-fi di Shiki e Rebecca.