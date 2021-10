EDENS ZERO continuerà: le parole della produzione, in arrivo la stagione 2?

In un modo o nell'altro, le opere di Mashima riescono sempre a ottenere un buon riscontro di pubblico. Dapprima ci fu Rave, a inizio anni 2000; si passò poi a Fairy Tail, uno degli shonen d'azione più importanti del nuovo millennio per durata e successo; infine è stato il turno di EDENS ZERO, attuale opera del mangaka in corso di pubblicazione.

Ad aprile è cominciato il viaggio di Shiki e Rebecca con il primo episodio di EDENS ZERO, un anime che ci ha accompagnato per diversi mesi ed è disponibile anche su Netflix. Settimana dopo settimana in Giappone le avventure spaziali dei personaggi sono riusciti a conquistarsi una buona fetta di share. Un successo quindi non soltanto a livello di manga ma anche di anime e che, inevitabilmente, porterà a una produzione della stagione 2.

Adesso lo staff si è pronunciato sulla questione con la frase "le avventure di Shiki e dei suoi amici continueranno. Grazie per il supporto", questo il testo su Twitter dato tramite l'account ufficiale in occasione dell'uscita dell'ultimo episodio. Un modo molto palese per dire che EDENS ZERO riceverà una seconda stagione.

Purtroppo però nello staff futuro non ci sarà il regista di EDENS ZERO Yuji Suzuki, scomparso prematuramente nei giorni scorsi.