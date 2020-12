EDENS ZERO: la cover del volume 13 mostra i protagonisti in costume

La pubblicazione di EDENS ZERO è iniziata nel 2018 ed attualmente è in uscita il tredicesimo volume dell'opera. Andiamo insieme a vedere la nuova copertina del manga di Hiro Mashima.

Il già conosciuto autore di Fairy Tail continua a scrivere le pagine della sua nuova storia, EDENS ZERO. Essa narra le avventure di Shiki Granbell che, a seguito dell'incontro con Rebecca e Happy, lascerà il parco divertimenti in cui vive per intraprendere un incredibile viaggio tra numerosi pianeti.

Dopo aver fatto conoscenza con nuovi amici ed aver affrontato diverse battaglie, ecco che ci viene presentata la nuova cover dell'atteso volume 13. Come possiamo vedere nell'immagine riportata al termine di questa news, i protagonisti vengono mostrati in costume da bagno. In primo piano notiamo Rebecca mentre seduti dietro di lei si trovano numerosi personaggi tra cui Shiki, Homura, Hermit e Weisz.

Sicuramente i fan apprezzeranno la nuova illustrazione del mangaka, il quale ricordo che recentemente, in occasione delle festività natalizie, ha condiviso un ulteriore disegno dedicato alla protagonista di EDENS ZERO.

Seppur il manga non sembra aver ancora raggiunto la popolarità della precedente opera di Mashima, è in produzione un anime di EDENS ZERO del quale sono già stati svelati i doppiatori e il design dei personaggi.

Voi cosa ne pensate della nuova cover? Fatecelo sapere nei commenti.