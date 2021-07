EDENS ZERO, il debutto di un personaggio nell'anime sarà accompagnato da una nuova ending

Uno dei grandi protagonisti dell'attuale palinsesto anime giapponese è EDENS ZERO, la nuova creatura dall'autore di Fairy Tail, Hiro Mashima. L'account Twitter ufficiale della serie ha annunciato che nel prossimo episodio faranno il loro debutto una nuova ending e un'eroina. Ecco tutti i dettagli su di loro.

L'anime di EDENS ZERO ha fatto il suo debutto in patria il 10 aprile, e al momento conta 12 episodi trasmessi. Il prossimo, la cui messa in onda è prevista per sabato 3 luglio, vedrà due grandi debutti, una nuova importantissima eroina e la seconda ending.



Nel corso del tredicesimo episodio gli spettatori faranno la conoscenza di Hermit Mio, una delle Quattro Stelle Luminose. Tratta in inganno, la ragazza iniziò a disprezzare gli esseri umani e si rifugiò sul pianeta Digitalis. L'incontrò con Shiki la porterà a ritrattare le sue idee. La Stella Luminosa E3 è interpretata dalla doppiatrice Kanon Takao. Come di consueto, a ogni nuova apparizione nell'anime corrisponde un nuovo sketch realizzato da Hiro Mashima, per cui aspettiamoci uno splendido artowork dedicato a Hermit.



Al termine della puntata, apparirà una nuova sigla di chiusura. La seconda ending è stata affidata alla cantante Sayuri e al suo brano "Sekai no Himitsu", il cui significato è "Segreto del mondo". In Italia, l'anime di EDENS ZERO arriverà su Netflix nel mese di agosto.