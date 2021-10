EDENS ZERO, il direttore Yuji Suzuki è scomparso: quale futuro per l'anime?

Una triste notizia colpisce l'anime di EDENS ZERO. Prima della messa in onda dell'episodio finale della Stagione 1, il regista Yuji Suzuki è scomparso, segnando nel profondo lo staff dell'opera di Hiro Mashima.

In una nota di cordoglio condivisa pubblicamente dall'account ufficiale Twitter di EDENS ZERO, si è diffusa la notizia della morte di Yuji Suzuki. Il regista della trasposizione animata dell'opera di Mashima è morto prima della trasmissione giapponese degli ultimi episodi della prima stagione, non riuscendo a festeggiare un traguardo per cui ha lavorato duramente.

Il messaggio di condoglianze condiviso dal team di EDENS ZERO esprime estremo dolore per la scomparsa del direttore, una notizia inaspettata che pare abbia sconvolto persino lo staff responsabile dell'anime.

Stando a quanto rivelato dalla nota, Yuji Suzuki è deceduto il 9 settembre, ma come da tradizione giapponese la sua scomparsa è stata rivelata solamente a posteriori. Al momento, la causa della morte è ancora sconosciuta.

Questo tragico evento segna inevitabilmente il futuro di EDENS ZERO, che rischia di veder crollare una stabilità che ha portato l'anime al debutto internazionale sul catalogo Netflix. Secondo quanto riportato dal Twitter @AniNewsAndFacts, però, la produzione della seconda stagione animata non è in pericolo.

Vi lasciamo alle nostre impressioni su EDENS ZERO e uno sketch di Hiro Mashima, il quale aveva già collaborato con Suzuki anche nell'adattamento di Fairy Tail.