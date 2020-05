EDENS ZERO diventerà un anime secondo un rumor di YonkouProductions

I lavori di Hiro Mashima attirano sempre tanto pubblico. Ormai infatti le storie del mangaka sono piuttosto collaudate e non importa se ne inizia di nuove, andranno sempre bene. È il caso di EDENS ZERO, manga in pubblicazione su Weekly Shonen Magazine da qualche anno.

Con ormai vari volumi all'attivo tutti con buone vendite, EDENS ZERO è sempre più prossimo a ricevere un anime. Sarà infatti questione di tempo prima di vedere le avventure di Shiki e Rebecca nello spazio, nella speranza che il progetto si riveli essere vincente anche nel mondo dell'animazione come fu per Fairy Tail.

Questo momento potrebbe essere giunto secondo un rumor di YonkouProductions. Il noto insider ha affermato che la produzione di un anime su EDENS ZERO è già attiva. Non sarebbe una novità dato che per EDENS ZERO sono stati annunciati vari progetti speciali, però non rivelati pubblicamente.

Il progetto si potrebbe rivelare un'altra miniera d'oro per Kodansha dato che Hiro Mashima ha pianificato circa 45 volumi per EDENS ZERO, quindi poco meno di quelli di Fairy Tail. In attesa di altre informazioni e annunci ufficiali da parte di Kodansha, vi invitiamo a prendere questo rumor con le pinze. E a proposito della gilda di maghi, anche i doppiatori sperano in un anime per Fairy Tail 100 Years Quest.