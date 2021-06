EDENS ZERO: due nuovi sketch di Mashima festeggiano l'uscita del nuovo episodio

Pare che le giornate di Hiro Mashima non siano composte da sole 24 ore e che, in qualche modo, riesca sempre a trovare il tempo per continuare tutti i suoi progetti e al tempo stesso regalare gioie ai suoi fan. Per festeggiare l'uscita del nuovo episodio dell'anime di EDENS ZERO, ecco due suoi nuovi sketch.

In occasione della messa in onda del nuovo episodio dell'anime di EDENS ZERO, al momento trasmesso solamente in Giappone, l'autore Hiro Mashima ha realizzato due splendide illustrazioni dedicate.

La nuova puntata di EDENS ZERO è stata caratterizzata da alcuni momenti piuttosto importanti per Homura e il mangaka ha deciso di omaggiarla con uno fantastico sketch che la vede pronta a gettarsi nella mischia.

Ma non solo, questa volta Mashima ha deciso di andarci giù pesante con addirittura un secondo schizzo. Sempre a colori, questa seconda illustrazione è invece dedicata all'eroina principale, Rebecca Bluegarden. La bellissima protagonista, che accompagna Shiki Granbell nel suo viaggio spaziale, è ritratta in una posa piuttosto piccante, che lascia intravedere il sedere.

Mentre l'aniem di EDENS ZERO sta già facendo innamorare il pubblico nipponico, per quanto riguarda l'Italia ci sarà ancora da aspettare. La serie animata arriverà su Netflix solamente nel corso della stagione autunnale.

Cosa ne pensate dei due sketch e quale preferite? Solamente pochi giorni fa, Mashima aveva realizzato altri due sketch di EDENS ZERO. Non solo, Mashima è ancora alle prese con Fairy Tail con questo sketch.