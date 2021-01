EDENS ZERO potrebbe durare più del previsto, parola di Hiro Mashima

Nell'ultimo periodo EDENS ZERO ha avuto un incredibile aumento di popolarità causato dall'annuncio della trasposizione animata. Con la sua opera che cresce ormai senza sosta, il mangaka Hiro Mashima ha affermato che il manga potrebbe durare più a lungo di quanto pianificato inizialmente.

Il creatore di Fairy Tail ha ammesso questo sorprendente dettaglio durante un'intervista rilasciata a Mantan Web. Stando a quanto riportato, EDENS ZERO sarebbe dovuto durare circa trenta volumi, ma il proseguire della trama avrebbe spronato e dato nuovi stimoli a Mashima, ora pronto a continuare con il suo lavoro.

"Inizialmente pensava che EDENS ZERO dovesse durare 30 volumi, ma potrebbe non finire lì perché le idee continuano a venirgli una dopo l'altra e più disegna più di diverte", è stato rivelato in un estratto dell'intervista.

Attualmente EDENS ZERO vanta un totale di 12 volumi pubblicati, per cui se la serie dovesse realmente terminare al trentesimo volume ci troveremmo ora a poco meno della metà dell'opera. A quanto pare, però, non sarà così, e gli appassionati potranno continuare a vivere tranquillamente l'avventura di Shiki e Rebecca. Hiro Mashima ha anche rivelato che famiglia, guerra e amicizia saranno i prossimi temi di EDENS ZERO. Ecco le parole del mangaka dopo la pubblicazione del primo trailer di EDENS ZERO.