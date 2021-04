EDENS ZERO: ecco da quanti episodi è composta la prima stagione, ora è ufficiale

I rumor emersi in precedenza hanno trovato ufficialità. Nelle ultime ore, infatti, sul proprio sito web ufficiale Aniplex ha confermato il numero di episodi della prima stagione di EDENS ZERO, il nuovo anime di Hiro Mashima, il papà di Fairy Tail.

La serie animata di EDENS ZERO è da poco arrivata in Giappone come parte del palinsesto primaverile 2021 e sebbene prima che arrivi da noi ci vorrà ancora qualche tempo, ora i fan sanno ufficialmente da quanti episodi sarà composta la prima stagione.

Il portale streaming cinese iQIYI aveva in precedenza riportato che la prima stagione di EDENS ZERO sarebbe stata composta da 25 episodi. Ebbene, questa cifra è stata ora confermata da Aniplex, che ha già provveduto a commercializzare otto Blu-Ray Disc e DVD contenti questa stagione.

EDENS ZERO dovrebbe, qualora non ci fossero eventuali ed improvvise interruzioni, accompagnare il pubblico nipponico per i prossimi sei mesi e dunque fino alla stagione autunnale. L'anime di Hiro Mashima arriverà presto anche al di fuori dei confini giapponesi. EDENS ZERO è stato infatti concesso in licenza a Netflix, colosso dello streaming che lo porterà in Italia proprio in autunno.

E voi state seguendo il manga o, in qualche modo, l'anime? Ecco le vendite di EDENS ZERO, il nuovo manga di Hiro Mashima è inferiore a Fairy Tail?