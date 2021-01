EDENS ZERO, i fan entusiasti dopo il debutto del primo trailer dell'anime

E voi, che ne avete pensato di questo primo sguardo al mondo di EDENS ZERO ? Quanto hype avete per l'anime? Fateci sapere nei commenti.

"Il trailer di EDENS ZERO è fantastico, sono così elettrizzata di vedere finalmente Rebecca e Shiki in versione animata!" .

E proprio in questi giorni non solo abbiamo appreso che il primo episodio di EDENS ZERO arriverà il 10 aprile sugli schermi giapponesi, ma abbiamo anche potuto godere di una piccola anteprima di ciò che ci attende per mezzo del primo teaser trailer della serie che, a giudicare dalle reazioni sui social, sembra aver già conquistato gran parte del fandom .

Ci stiamo avvicinando sempre di più al debutto dell'anime di EDENS ZERO , adattamento dell'opera di Hiro Mashima , che conosciamo tutti come autore di Rave Master, Monster Soul, Monster Hunter Orage e, ovviamente, Fairy Tail.

Nelle scorse ore abbiamo finalmente potuto dare una prima occhiata all'anime di EDENS ZERO grazie alla diffusione del primo teaser trailer dell'anime . Ma come hanno reagito i fan? Spoiler: decisamente bene.

IT LOOKS SO GOOD!!!!? IM SO HAPPY — 🧜🏼‍♀️ (@oneforft) January 13, 2021

IM IN LOVE WITH THE COLORS! those effects are so good! #EDENSZERO pic.twitter.com/0iWZxbss03 — Agus || Weiszmura supremacy ✨ April 10th EZ anime (@shikismolbean) January 13, 2021