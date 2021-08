EDENS ZERO: Ferragosto diventa hot con il nuovo sketch di Mashima

Ancora una volta, Hiro Mashima si conferma come uno degli autori più attivi sulla scena. Il mangaka di Fairy Tail, ora a lavoro su EDENS ZERO, festeggia il Ferragosto con uno sketch dai toni bollentissimi. L'estate più afosa di sempre si fa ancora più calda!

Instancabile è forse l'unico aggettivo in grado di descrivere Hiro Mashima. Nemmeno l'afa estiva riesce a fermare l'autore, pronto come al solito a regalare incommensurabili gioie ai suoi fan. Se il caldo torrido di queste settimane vi ha distrutto, questo sketch inedito vi darà il colpo di grazia finale!

Il nuovo artwork di Mashima, realizzato in vista del Ferragosto, vede Rebecca Bluegarden e Homura Kogetsu salutare l'estate. Le due eroine di EDENS ZERO, entrambe in costume da bagno, sono pronte a gettarsi in acqua, così da alleviare i bollenti spiriti degli appassionati.

La fine del mese di agosto coinciderà con la messa in onda internazionale dell'adattamento animato di EDENS ZERO. L'appuntamento con la nuova opera di Hiro Mashima è infatti fissato per il 26 agosto, giorno in cui debutterà sul catalogo Netflix. In vista di quel momento, è stato pubblicato il trailer italiano di EDENS ZERO.

Nel frattempo, in Giappone la serie anime ha già raggiunto l'arco narrativo finale della prima stagione. Ecco trailer PV e locandina del Sun Jewel Arc di EDENS ZERO.