Edens Zero: la fierezza del capitano Shiki nel nuovo artwork originale di Mashima

Edens Zero è ormai proiettata verso il 200esimo capitolo. L’avventura di Shiki Granbell e dei suoi compagni ha saputo affermarsi grazie al solito stile simpatico e allo stesso tempo epico, dinamico e divertente di Mashima. Lo stesso autore è tornato sui social, condividendo un nuovo artwork del tutto originale dedicato proprio al protagonista.

Specialmente per Shiki Granbell, intraprendere un viaggio del genere e allontanarsi dal pianeta dove ha trascorso tutta la sua vita, è stata una decisione difficile quanto emozionante. In qualità di capitano della Edens Zero, Shiki ha puntato a stabilire rapporti con molti personaggi. Un obiettivo sicuramente nobile che lo ha portato però a fare i conti con una dura realtà: l’esistenza di nemici e di pericolose entità oscure.

Grazie al sostegno dei suoi compagni però, in particolare di Rebecca, Shiki è riuscito a diventare un grande capitano, deciso a trovare Madre al centro dell’universo. Una determinazione resa evidente dall’ultimo disegno firmato dall’autore Hiro Mashima, e condiviso da lui stesso su Twitter nel post che trovate in calce alla notizia. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Per concludere vi lasciamo all'illustrazione dedicata a Hermit di Mashima, e alla nostra recensione della prima stagione di Edens Zero, disponibile su Netflix.