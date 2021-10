EDENS ZERO finisce: Hiro Mashima festeggia l'anime con uno sketch

E così, dopo sei mesi di trasmissione, è arrivato il momento di salutare Shiki e gli altri ragazzi. Il successo di EDENS ZERO porterà a una nuova stagione, ma nel frattempo sarà comunque obbligatorio prendersi una pausa dalla nuova avventura ideata da Hiro Mashima, mangaka di successo che ha già sfornato Rave e Fairy Tail negli scorsi decenni.

E proprio Hiro Mashima ci ha tenuto nel salutare l'anime appena conclusosi. L'adattamento della sua creatura ha ricevuto buoni ascolti così come fu per la sua opera precedente, che continuò per diversi anni, ed ecco così che il mangaka ha postato un disegno sul proprio account Twitter per salutare e ringraziare gli spettatori di EDENS ZERO. Realizzato a tinte celesti, Mashima raggruppa i personaggi principali della serie - Shiki, Rebecca, Happy e Pino - in occasione della trasmissione dell'ultimo episodio.

Un saluto dovuto ma temporaneo, e che probabilmente tornerà anche in futuro, quando EDENS ZERO riceverà la sua seconda stagione. Purtroppo però i prossimi episodi non saranno più diretti da Yuji Suzuki, il regista di EDENS ZERO scomparso nelle scorse settimane. Intanto il manga di Mashima continua regolarmente su Weekly Shonen Magazine con la sua cadenza settimanale.