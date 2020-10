Edens Zero: Hiro Mashima augura buon Halloween ai fan con una simpatica illustrazione

Hiro Mashima è indubbiamente uno dei mangaka più attivi sui social, visti i continui sketch e disegni inediti che vedono come protagonisti Natsu e Lucy di Fairy Tail, e ultimamente Shiki e Rebecca di Edens Zero , e in occasione dell'ormai prossima festività di Halloween ha deciso di mostrare proprio i viaggiatori spaziali in altre "vesti".

Ricreando quella che sembra essere una locandina di un film dell'orrore caratterizzato da toni ironici, con una luna gigantesca e degli oscuri e minacciosi edifici sullo sfondo, Mashima ha colto l'occasione sia per augurare buon Halloween a tutti i suoi fan, sia per presentare una trasformazione a dir poco particolare per i tre personaggi principali della sua ultima opera.

Il protagonista, Shiki, appare come un vero e proprio licantropo, con tanto di vestiti strappati a causa del mutamento, e con una grande cosa, Rebecca invece indossa degli indumenti diversi da quelli che porta di solito, e sembra aver subito una trasformazione parziale, avendo solo le orecchie, le zampe anteriori e la coda di un lupo, mentre Happy, figura ricorrente nelle serie del sensei, è diventato un simpatico pipistrello rosa.

Ricordiamo inoltre che Edens Zero 7 arriverà a novembre con una sorpresa, e che Hiro Mashima sarà tra gli ospiti di Lucca 2020.