EDENS ZERO: Hiro Mashima augura Buon Natale con una sexy Rebecca

Hiro Mashima è l'autore di Rave, Fairy Tail ed EDENS ZERO, tre manga che ormai sono conosciuti da chiunque. Il mangaka è sempre attivissimo poi sui suoi social, mettendo in mostra disegni e illustrazioni inedite sui propri personaggi. Pur lasciando molto spazio a Fairy Tail e alle sue coppie, ancora amatissime dai fan, si dedica anche a EDENS ZERO.

Il manga è dotato di una buona popolarità, ma questa sarà incrementata con l'arrivo dell'anime di EDENS ZERO nel 2021. Proprio per questo quando si tratta di celebrare le festività, Hiro Mashima lascia spazio ai personaggi principali di quest'ultima opera sul social network Twitter. Dopo aver visto Rebecca sexy per Halloween qualche mese fa, stavolta è il turno di una sexy Rebecca natalizia.

Riprendendo in parte l'illustrazione preparata per lo scorso anno, Hiro Mashima ha postato un disegno di Rebecca che augura buone feste, vestita naturalmente con il classico abito rosso formato solo da un top, una mini gonna, un cappuccio con orecchie da gatto e un mantello. Il tweet in questione è disponibile in calce alla notizia.

EDENS ZERO è pubblicato settimanalmente su Weekly Shonen Magazine della casa editrice Kodansha, ed è stato da sempre casa di tutti i successi di Hiro Mashima.