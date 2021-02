EDENS ZERO: Hiro Mashima dedica uno sketch ad Homura

Mentre i lavori sull'anime di EDENS ZERO si avvicinano sempre di più alla conclusione, il famoso autore Hiro Mashima ha voluto condividere sulla sua pagina ufficiale di Twitter un nuovo disegno, incentrato su Homura Kogetsu.

Trovate il suo tweet in calce alla notizia, ad accompagnare l'illustrazione è presente anche un breve messaggio in giapponese, l'autore ha infatti condiviso la parola "Graffiti". Come tutti i precedenti disegni presenti su Twitter creati dal mangaka di Fairy Tail, anche questo ha riscosso un notevole successo tra i suoi fan, con oltre 20 mila Mi Piace e quasi tremila commenti. Ricordiamo che la serie fantascientifica che segue le vicende di Rebecca, Happy e Shiki ha convinto i lettori appassionati di manga di tutto il mondo, tanto che diventerà un anime prodotto dallo studio J.C. Staff e andrà in onda in Giappone a partire dal prossimo 10 aprile.

Per ora non è ancora stato presentato il design di Homura, ma siamo sicuri che i fan potranno presto rivederla in una nuova versione, mentre aspettiamo notizie di un eventuale arrivo in Italia della prima stagione dell'anime. Se siete degli appassionati delle opere del famoso mangaka, vi segnaliamo questa notizia riguardo i prossimi lavori dell'autore di EDENS ZERO: Hiro Mashima ha infatti svelato qualche dettaglio sulla sua opera successiva.