EDENS ZERO, Hiro Mashima dedica uno sketch ai protagonisti Shiki e Em Pino

Mentre in Giappone è già stato pubblicato il 16° capitolo di EDENS ZERO, il geniale mangaka Hiro Mashima ha diffuso via Twitter uno splendido sketch in bianco e nero dedicato al protagonista dell’opera e a uno dei suoi preziosi compagni di viaggio.

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch di EDENS ZERO è infatti dedicato all’eroe Shiki Granbell e all’androide chiamato Em Pino, che dopo i più recenti capitoli del manga appaiono sempre più legati. Nell’immagine, Em Pino è aggrappato a una spalla del ragazzo, il quale guarda in avanti con un’espressione piuttosto fiera, come se si stesse preparando ad un combattimento.

Come i fan più attenti già sapranno, recentemente si è scoperto che Em Pino è un androide appartenuto al Re dei Demoni Ziggy, ossia il misterioso robot che ha trovato e allevato il protagonisti Shiki. Poiché Ziggy non è più in attività da diversi anni ormai, proprio Shiki è divenuto il nuovo proprietario di Em Pino e della stessa EDENS ZERO, la nave un tempo utilizzata dallo stesso Re dei Demoni per viaggiare tra le stelle



Assieme ai loro compagni, i due personaggi sono partiti alla volta del Sakura Cosmos, dove sperano di portare a termine il sogno irrealizzato dello stesso Ziggy: trovare la leggendarie entità cosmica nota come “Mother”.

Scritto e disegnato da Hiro Mashima, già autore di RAVE e Fairy Tail, EDENS ZERO è pubblicato in Giappone sulle pagine del noto magazine Weekly Shonen Magazine. Sfortunatamente il fumetto risulta ancora inedito nel nostro paese.