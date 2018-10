EDENS ZERO: Hiro Mashima dona a Rebecca un look estremamente provocante!

In concomitanza con l’uscita del più recente capitolo di EDENS ZERO, il geniale ma birichino mangaka Hiro Mashima ha pubblicato via Twitter uno splendido sketch dedicato alla meravigliosa protagonista dell’opera, che per l’occasione si mostra con indosso un costume inedito e particolarmente hot...

Visionabile in calce all’articolo, il più recente sketch di Hiro Mashima ci mostra una sensuale Rebecca, che appunto indossa una tuta estremamente aderente e in grado di accentuarne le curve da capogiro. Come i fan sapranno, la ragazza è solita portare un frontino che le conferisce delle affascinanti orecchie feline, cui questa volta si sono addirittura aggiunte la coda e un grazioso campanello appeso al collo. la posa assunta, infine, cerca di richiamare a tutti i costi le movenze tipiche dei gatti.

Essendo Rebecca un’emergente B-Cuber (l’equivalente di EDENS ZERO dei nostri YouTubers), è probabile che la ragazza abbia utilizzato questo provocante outfit per realizzare uno dei suoi video. Di conseguenza, non è escluso che la suddetta uniforme non possa comparire - prima o poi - in un capitolo del manga di Hiro Mashima.

E voi, cosa ne pensate del suddetto outfit? Vorreste che la meravigliosa avventuriera lo indossasse, almeno per una volta, anche tra le pagine del fumetto EDENS ZERO? Fateci conoscere i vostri pareri attraverso il riquadro dei commenti!