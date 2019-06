EDENS ZERO, Hiro Mashima festeggia il primo anniversario del manga

Sin dal suo debutto, ormai un anno fa, EDENS ZERO dovette affrontare l'eredità della precedente opera del suo autore, vincolante di un enorme successo che rese Fairy Tail uno tra i titoli più f amosi degli ultimi anni.

Proprio per questo, fece inizialmente molto scalpore il riutilizzo del design dei precedenti protagonisti riproposti nella sua nuova opera, proprio come Mashima sensei face nel passaggio tra Rave e Fairy Tail, eppure, nonostante questo, il successo di EDENS ZERO continua a crescere instancabilmente. Hiro Mashima è un mangaka incredibile, nonostante le critiche a lui riportate, ha sempre dimostrato di essere un grande lavoratore, un fervido appassionato del suo mestiere e un grande amante della sua opera, che è ciò che ha permesso ai suoi appassionati di affezionarsi ai personaggi creati dalla sua mente. E a riprova di questo, ne è anche il grande supporto che Star Comics accompagna al titolo, come dimostra la cura riportata dall'azienda per l'edizione speciale del primo numero del manga.



In ogni caso, il sensei ha dedicato in occasione del primo anniversario di EDENS ZERO un delizioso sketch con tutti i personaggi principali, che potete ammirare in calce all'articolo, per onorare le prime vicende degli eroi di questa nuova avventura. Siamo certi, infatti, che quest'opera andrà avanti ancora per molto tempo, ripercorrendo quel sentore "familiare" che solo Fairy Tail, con tutte le critiche del caso, è riuscito a dare ai suoi lettori nel corso della sua serializzazione. Tuttavia, potete approfondire meglio questo concetto con il nostro speciale di approfondimento sulla nuova opera di Hiro Mashima, invitandovi, a questo punto, a lasciare il vostro commento qua sotto, dandoci le vostre prime impressioni sull'evoluzione del progetto da un anno a questa parte.