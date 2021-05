EDENS ZERO: Hiro Mashima omaggia il debutto di due personaggi con un nuovo sketch

L'instancabile e irrefrenabile Hiro Mashima è tornato in azione. Questa volta l'autore di EDENS ZERO ha voluto omaggiare due protagonisti della sua opera che hanno appena fatto il loro debutto nella serie animata, attualmente in onda in Giappone.

Il debutto dell'anime di EDENS ZERO, al momento esclusivamente in terra nipponica, sta portando Hiro Mashima a realizzare numerosi sketch dedicati. Dopo aver trasformato Rebecca in una sexy coniglietta con la sua ultima illustrazione, questa volta l'attenzione si sposta su ben due personaggi, i quali hanno appena fatto il loro debutto animato.

Sebbene si destreggi tra numerosi progetti, Mashima riesce sempre a trovare il tempo per regalare quel qualcosa in più ai propri fan. I protagonisti del suo nuovo sketch sono Jin e Labilia Christy, che sono apparsi per la prima volta nell'ultimo episodio trasmesso in Giappone.

Labilia Christy, in realtà, è già apparsa nel terzo episodio, ma questa sua nuova apparizione le ha lasciato lo spazio che merita. A prestare la propria voce a Labilia Christy e Jin sono, rispettivamente, Ayumi Ayano e Yuki Skin, quest'ultimo doppiatore anche di Takemichi di Tokyo Revengers.

L'adattamento animato dell'opera di Hiro Mashima è appena agli inizi, per cui la community dovrebbe aspettarsi nuovi artwork ufficiali realizzati dal mangaka in persona. E voi cosa ne pensate dell'entusiasmo di Mashima? Vi aggradano i suoi sketch? In attesa di suoi nuovi lavori, ecco alcuni character design per EDENS ZERO.