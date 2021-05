EDENS ZERO: Hiro Mashima omaggia Elsie con un nuovo sketch

Fermare Hiro Mashima dall'attività è una missione ai limiti dell'impossibile. Nonostante sia impegnato con la serializzazione di EDENS ZERO e con il sequel di Fairy Tail, settimana dopo settimana il mangaka giapponese stupisce i suoi fan con artwork inediti dall'inaudita bellezza.

Dopo lo sketch di EDENS ZERO che ritraeva la protagonista Rebecca in abito da sera, Hiro Mashima ha realizzato una nuova illustrazione dedicata a Elsie Crimson, che ha ufficialmente fatto il suo debutto nella serie animata.

Comparsa per la prima volta nel sesto episodio dell'anime, che in queste settimane sta andando in onda in Giappone, Elsie è esteticamente molto simile a Elsa Scarlett di Fairy Tail. A differenziarle, infatti, è principalmente la benda che copre l'occhio destro della protagonista di EDENS ZERO. La sua introduzione amplia il cast della serie ed espande ancor di più l'avventura di Shiki e Rebecca, alle prese con il loro viaggio spaziale.

Al di fuori del territorio nipponico, i 25 episodi di EDENS ZERO verranno ufficialmente trasmessi in streaming da Netflix, che dovrebbe introdurre l'anime di Hiro Mashima nel corso della prossima stagione autunnale.

In attesa della premiere dell'anime, nel mentre godiamoci i fantastici sketch realizzati dall'autore! Netflix ha presentato l'avventura di Shiki e Rebbecca, ecco la prima opening di EDENS ZERO.