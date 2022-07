Edens Zero: Hiro Mashima ricrea i poster dei personaggi di Bullet Train

Come sapete, è disponibile su Netflix la prima stagione di Edens Zero, serie ispirata all'omonimo manga scritto e disegnato da Hiro Mashima. Il famoso mangaka giapponese ha anche voluto omaggiare il prossimo film con protagonista Brad Pitt, ricreando un poster di Bullet Train.

Per promuovere l'uscita del film ispirato al romanzo omonimo di Kotaro Isaka, l'autore di Fairy Tail, Edens Zero ed altri famosi manga, ha deciso di disegnare la locandina di Bullet Train. Il lungometraggio sarà disponibile a partire dal prossimo 25 agosto e sarà incentrato sulle vicende di Ladybug, assassino interpretato da Brad Pitt che decide di diventare un pacifista e di abbandonare il suo lavoro. Dovrà occuparsi di un'ultima missione, recuperare una valigetta su un treno in Giappone, evento che gli metterà contro diversi altri killer. In calce alla notizia trovate quindi il poster che ci presenta gli altri personaggi che conosceremo durante il film, rappresentati nel tipico stile di Hiro Mashima.

Oltre a Brad Pitt nel cast saranno presenti Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Andrew Koji e Brian Tyree Henry, se non lo avete ancora visto ecco il trailer di Bullet Train, mentre ecco un'altra illustrazione dell'autore di Edens Zero, in cui sono presenti varie curiosità sui personaggi dei suoi fumetti.