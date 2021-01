EDENS ZERO: Hiro Mashima rivela che famiglia, guerra e amicizia saranno i temi dell'opera

Il trailer di EDENS ZERO ha permesso ai fan di avere una prima anteprima del lavoro dello studio J.C. Staff. In attesa di vedere la prima puntata, vi segnaliamo questa interessante intervista a Hiro Mashima.

L'utente di Twitter @11thDoctr ha condiviso sulla celebre piattaforma social la traduzione di una intervista all'autore di EDENS ZERO e Fairy Tail in cui ha discusso, tra le altre cose, delle questioni che sono al centro delle vicende dell'opera. In particolare scopriamo che durante il viaggio di Shiki, Rebecca, Happy e degli altri personaggi presenti nelle pagine del manga, Hiro Mashima ha voluto approfondire questi temi: "Ora come ora, proseguiamo a sviluppare i temi di Fairy Tail come l'amicizia, la famiglia e le battaglie, ma queste cose potrebbero cambiare verso la conclusione dell'opera. Non posso ancora parlarne".

Continua poi dando qualche spiegazione in più sulle sue parole: "I temi potranno cambiare quando scopriremo il mistero della madre. Quindi non so ancora cosa succederà". Ricordiamo che l'opera farà il suo debutto in Giappone il prossimo 10 aprile, in attesa di scoprire altri dettagli sui protagonisti e sullo staff a lavoro su questa serie sci-fi, vi segnaliamo un'altra intervista all'autore di EDENS ZERO, in cui dice la sua sulla trasposizione animata.