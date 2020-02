EDENS ZERO: Hiro Mashima rivela la possibile durata del manga

Senza prendersi nemmeno una lunga meritata vacanza al termine di Fairy Tail, Hiro Mashima non ha perso tempo a progettare e serializzare la sua ultima fatica, EDENS ZERO. Il suo nuovo manga sta riscuotendo un discreto successo in patria, seppur non abbia ancora eguagliato il record del predecessore, ma pare che qualcosa stia per cambiare.

Giunto al capitolo 83, e al quarto volume in Italia, infatti, sembrano ormai maturi i tempi per un anime di EDENS ZERO, anche alla luce dei misteriosi 4 progetti su cui lo stesso sensei sta ancora lavorando. Recentemente, Mashima ha inoltre provato a chiarire le proprie intenzioni in merito alla presunta lunghezza di EDENS ZERO che, salvo imprevisti, non andrà oltre i 500 capitoli.

Nella fattispecie, il celebre autore ha ribadito di voler realizzare un manga più lungo di Rave ma più corto di Fairy Tail (e di conseguenza si orienterà tra i 300 e i 500 capitoli) con un massimo di 45 volumi. Vi ricordiamo, infatti, che le avventure di Natsu si sono protratte per oltre 11 anni, con 545 capitoli alle spalle e ben 63 volumi pubblicati in tutto il mondo che hanno recentemente superato le 72 milioni d copie vendute.

Ad ogni modo, EDENS ZERO ci accompagnerà ancora per diverso tempo e siamo certi che avrà modo di farsi conoscere maggiormente dal pubblico qualora una trasposizione televisiva venga effettivamente annunciata. E voi, invece, quando pensate terminerà il manga? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.