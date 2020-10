EDENS ZERO, Homura è la protagonista del nuovo disegno inedito di Hiro Mashima

In attesa della nuova stagione animata di EDENS ZERO, che arriverà nel corso della stagione primaverile del 2021, il creatore Hiro Mashima ha condiviso uno splendido sketch di una dei protagonisti più amati, Homura Kogetsu.

Tra i numerosissimi personaggi di EDENS ZERO, una delle personalità più rilevanti e di spicco è Homura. Nel corso degli oltre 100 capitoli pubblicati finora del manga, i fan hanno potuto apprezzare la volontà della spadaccina di aiutare chiunque senza un motivo apparente. Studentessa di una delle Quattro Stelle Brillanti, Homura è un individuo ingenuo, ma capace di grande ferocia in battaglia, che non nasconde mai ciò che pensa realmente. Questa sua ultima caratteristica l'ha resa una dei personaggi più esilaranti del franchise.

Per rendere onore al personaggio, il creatore della serie Hiro Mashima, sul proprio profilo Twitter, ha condiviso uno sketch inedito in cui Homura è sdraiata per terra. L'eroina farà il suo ritorno nella nuova serie animata di EDENS ZERO, la cui uscita è programmata per la stagione primaverile del prossimo anno. L'anime sarà prodotto da J.C. Staff e diretto da Shinji Ishihara, il quale in precedenza ha già lavorato su Fairy Tail, altra opera di Mashima. In attesa di questa serie, il volume 7 del manga di EDENS ZERO arriverà a novembre con una piccola sorpresa. In precedenza, il mangaka giapponese aveva già condiviso un artwork inedito di Rebecca di EDENS ZERO.