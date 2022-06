Edens Zero: La nuova illustrazione di Hiro Mashima rivela alcune curiosità sui personaggi

Il famoso mangaka giapponese ha condiviso su Twitter diverse illustrazioni dedicate a Edens Zero: vediamo quindi il nuovo sketch pubblicato su Twitter e incentrato sugli originali protagonisti della storia.

Hiro Mashima, autore di diversi manga di successo come Rave, Fairy Tail e Edens Zero, condivide spesso su Twitter alcune illustrazioni incentrate sui protagonisti delle sue opere. I tweet sono particolarmente apprezzati dai numerosi fan dei suoi lavori, che possono rivedere così i loro personaggi preferiti. In calce alla notizia trovate un suo recente tweet, in cui sono presenti tre disegni dedicati ai suoi manga. L'autore ha infatti rivelato qualche curiosità legata al design dei protagonisti delle sue opere, evidenziando alcune somiglianze e alcuni cambiamenti che ha deciso di apportare per renderli più riconoscibili. Il suo messaggio ha riscosso un discreto successo, ricevendo quasi venti mila Mi Piace e più di duemila condivisioni.



Su Netflix è andato in onda la prima stagione dell'anime di Edens Zero, la cui trasposizione è stata affidata allo studio J.C. Staff: come potete leggere nella nostra recensione di Edens Zero, l'anime non ha convinto a causa delle animazioni, a differenza della colonna sonora, accolta con entusiasmo. Nonostante questo, è stato annunciato che l'anime di Hiro Mashima continuerà con una seconda stagione.