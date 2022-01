Edens Zero: un importante annuncio in vista per l'ultima opera di Hiro Mashima

Se il 2021 si è rivelato un anno fondamentale nella carriera di Hiro Mashima, mangaka diventato famoso per aver ideato Fairy Tail e attualmente impegnato nel sequel che presto riceverà una trasposizione animata, il 2022 si prospetta centrale nella crescita dell’ultima delle sue opere, Edens Zero, in quanto è previsto un annuncio importante.

Il debutto dell’anime ad opera dello studio J.C. Staff, per ora disponibile in esclusiva sulla piattaforma Netflix, ha purtroppo segnato un calo nelle vendite del manga edito da Kodansha e pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Magazine. La storia di Shinki Granbell è riuscita comunque a catturare l’attenzione di milioni di appassionati incuriositi dal cambio di atmosfera e ambientazione.

Per quanto l’accoglienza della prima stagione si sia rivelata modesta e forse più severa rispetto alle previsioni, una recente indiscrezione emersa in rete suggerirebbe l’arrivo di un annuncio piuttosto importante riguardante proprio Edens Zero. Viene naturale pensare che si tratti o di un lungometraggio animato con un’avventura del tutto originale, oppure la presentazione della seconda stagione dell’anime. E voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre previsioni? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che Mashima ha celebrato l'inizio dell'anno con due sketch, e vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Edens Zero.