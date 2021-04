EDENS ZERO è inferiore a Fairy Tail? Le vendite del nuovo manga di Hiro Mashima

Fairy Tail è stata per diversi anni una delle serie più influenti nel mondo di manga e anime. Dietro i famosi big three di Weekly Shonen Jump, ovvero ONE PIECE, Bleach e Naruto, a contribuire alla popolarità dei fumetti giapponesi in occidente è stata proprio la serie di Mashima a contribuire di più. Ora però l'autore è alle prese con EDENS ZERO.

Accantonate ormai da diversi anni le avventure di Natsu Dragneel e compagni per concentrarsi su quelle di Shiki, al momento EDENS ZERO è arrivato anche in forma animata con un progetto che ha visto la sua partenza a inizio aprile 2021. Sin da subito era stato notato che il nuovo manga di Hiro Mashima non era riuscito a capitalizzare molto il vecchio pubblico di Fairy Tail, e per questo le vendite erano sempre state minori rispetto al precedente manga.

Neanche l'arrivo del primo episodio di EDENS ZERO sembra aver fomentato l'acquisto dei tankobon del manga, cosa che solitamente accade già nel primo mese, anche se con basse percentuali. L'utente Josuke ha raccolto i dati di vendita dei tankobon di EDENS ZERO distribuiti finora, e come si può notare nel grafico in basso la serie segue una linea discendente. La mancata crescita sembra già aver confermato che EDENS ZERO non sarà un progetto redditizio quanto Fairy Tail né per Hiro Mashima né per la casa editrice Kodansha, considerato che almeno a livello di tankobon il manga con i maghi vendeva oltre il triplo.

L'esordio di EDENS ZERO inoltre non sembra dei migliori e ciò potrebbe aver contribuito alla mancata crescita, almeno per il momento. Va tuttavia considerato che i dati divulgati non tengono conto delle copie digitali, ancora limitate tra il pubblico giapponese ma sempre più in crescita, e che con il proseguimento della stagione ci potrebbero essere ribaltoni e crescite esponenziali come accaduto di recente ad alcuni dei manga di Shueisha.