EDENS ZERO ha introdotto un'altra seguace del Sovrano del Demoni?

Pubblicato recentemente sulle pagine della rivista nipponica Weekly Shonen Magazine, il 26° capitolo di EDENS ZERO ha effettuato una rivelazione molto attesa dai lettori dell’avventuroso manga di Hiro Mashima. Tutti i dettagli subito dopo il salto!

Intitolato “Due sorelle”, il suddetto capitolo di EDENS ZERO si è infatti aperto proprio dove si era concluso il precedente, ossia con l’incontro fra Sorella Ivry e la malvagia sorella a capo della gilda di mercenari Rogue Out. Come rivelato da un flashback, sono stati Weisz Steiner e la splendida Homura a liberarla, poiché la ragazza, dopo averla riconosciuta, ha spiegato al compagno di squadra come rimetterla in funzione.



Mentre lo stesso Weisz parlava al protagonista Shiki Granbell della necessità di lasciare il pianeta con la massima urgenza, a causa del terribile Chronophage in rapido avvicinamento, Sorella Ivry ha cercato di capire l’identità della donna davanti ai suoi occhi. Ivry ha infatti spiegato di essere atterrata sul pianeta Guilst circa dieci anni fa, ossia durante un importante missione. Sfortunatamente la seguace dei Sovrano dei Demoni Ziggy venne catturata e collegata a una macchina situata nei sotterranei di una chiesa, dove appunto è rimasta intrappolata per dieci lunghi anni...



A quanto pare, il macchinario nei sotterranei di Rogue Out ha infatti continuato a trasferire alla perfida Sister i poteri di Ivry, consentendo alla prima di spacciarsi per la seconda. A sua discolpa, Sister ha spiegato di aver inizialmente desiderato un simile potere per curare i propri amici, divenendo solo in seguito il leader di una banda di mercenari.



Come prevedibile, tuttavia, Ivry non ha voluto sentire ragioni e subito ha messo fuori combattimento la malvagia antagonista, per poi spogliarsi quasi del tutto e innescare un fortissimo fascio di luce... Senza nemmeno spiegare cosa abbia realmente fatto, Ivry ha dunque invitato i nuovi compagni a tornare a bordo della nave spaziale EDENS ZERO, mentre Jinn, infuriato per via degli inganni di Sister, ha messo fine all’esistenza del suo precedente capo.



Nel frattempo, Rebecca ha condotto in salvo le altre B-Tuber portate su Guilst e ora si è messa alla ricerca di Shiki e degli altri amici. Tuttavia, i nostri eroi dovranno sbrigarsi a ritrovarsi e a rimettersi in viaggio, poiché mancano solo dieci minuti all’arrivo del terribile Chronophage!

Scritto e disegnato da Hiro Mashima, già autore di Fairy Tail, EDENS ZERO è serializzato in Giappone sul settimanale Shonen Magazine di Kodansha. Attualmente composta da due tankobon, l'opera esordirà nel nostro paese durante il mese di maggio, grazie a Edizioni Star Comics che ne ha annunciato l'acquisizione durante la scorsa edizione del Lucca Comics & Games.