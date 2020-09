EDENS ZERO: La prima key visual ci mostra i protagonisti dell'opera di Hiro Mashima

Abbiamo scoperto la data di uscita dell'anime di EDENS ZERO, adesso vi segnaliamo la prima key visual incentrata sul duo di protagonisti delle vicende ambientate nell'originale universo creato da Hiro Mashima.

Come sapete, ad occuparsi della trasposizione animata dell'opera si occuperà lo J.C. Staff, studio di animazione responsabile, tra le altre, della seconda stagione di One Punch Man e Food Wars. Il regista invece è un nome che i numerosi fan degli anime di Hiro Mashima conoscono: si tratta di Shinji Ishihira, che ha già lavorato alle puntate della versione animata di Fairy Tail. In calce alla notizia invece è presente un'immagine incentrata su Shiki, Rebecca e il robot antropomorfo di nome Happy, protagonisti dei capitoli di EDENS ZERO.

Per vedere la prima stagione dello show, dovremo aspettare il prossimo aprile del 2021, invece per chi non conoscesse la trama del manga, nelle puntate seguiremo le vicende di Shiki, giovane ragazzo cresciuto su un pianeta abitato da soli robot. Un giorno arriverà sul pianeta una ragazza, Rebecca, con la quale deciderà di partire per esplorare la galassia denominata "Sakura Cosmos".

Se siete curiosi di scoprire altre curiosità sulla serie, ecco il commento dell'autore di EDENS ZERO dopo l'annuncio della serie animata prodotta da J.C. Staff.