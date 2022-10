Edens Zero: Mashima celebra Halloween con un nuovo artwork di Rebecca

La frequenza di contenuti e illustrazioni inedite con cui Hiro Mashima aggiorna i suoi fan è incredibile, sia per voler ricordare i momenti e le coppie più importanti della sue opere, sia per celebrare le festività più imminenti. In occasione di Halloween il maestro è tornato a raffigurare Rebecca di Edens Zero vestita da strega.

Con due serie attualmente in corso, Fairy Tail: 100 Years Quest, di cui è stato anche annunciato l’adattamento animato, ed Edens Zero che ha raggiunto e superato il traguardo dei 200 capitoli, il tempo di Mashima è limitato, ma l’autore non manca di aggiornare gli appassionati delle sue opere con nuovi, e spesso piccanti, disegni. Molto spesso il maestro propone design inediti riguardanti le protagoniste femminili, e negli ultimi anni Rebecca Bluegarden, co-protagonista di Edens Zero al fianco di Shiki, è stata immortalata in diverse occasioni.

Visto l’avvicinarsi di Halloween, festività a cui Mashima ha sempre dedicato particolare attenzione, l’influencer e avventuriera Rebecca è stata rappresentata con un costume da strega, dove non manca un piccolo Shiki stilizzato sul cappello. Diteci cosa ne pensate di questa simpatica illustrazione di Rebecca in una nuova veste nei commenti.

Per concludere vi lasciamo ad un'illustrazione dell'affascinante Homura firmata sempre da Mashima.