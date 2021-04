Edens Zero: Mashima celebra il prossimo debutto dell'anime con uno sketch di Shiki

A pochi giorni dell'uscita dell'anime di Edens Zero, l'autore Hiro Mashima è tornato a condividere sui social e con la sua community un simpatico sketch dedicato al protagonista Shiki Granbell, che il 10 aprile inizierà il suo viaggio al fianco dell'immancabile Happy, icona delle opere di Mashima e Rebecca Bluegarden.

Tra gli appassionati lettori di manga la storia rappresentata finora nei 136 capitoli pubblicati ha riscosso un grande successo, e la serie potrebbe crescere ulteriormente in seguito all'uscita della trasposizione animata realizzata dallo studio J.C. Staff. Per celebrare quindi il debutto di Edens Zero in Giappone, previsto per il 10 aprile, Mashima ha condiviso sul suo account ufficiale di Twitter il disegno che potete vedere nel post in calce.

Shiki Granbell appare deciso ad iniziare la sua storia, e come molti di voi già sapranno, il primo episodio sarà quasi completamente incentrato su di lui, sulla sua infanzia passata tra tecnologia e interesse per i viaggi spaziali, su un pianeta interamente abitato da Robot. I diritti internazionali della serie sono stati acquisiti da Netflix, per quanto ancora non è stata definita con precisione una finestra di lancio anche in Europa e in Italia.

Ricordiamo che è stata resa pubblica la sinossi ufficiale del primo episodio di Edens Zero, e vi lasciamo alle prime opening ed ending.