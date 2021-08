EDENS ZERO: Mashima torna a deliziarci con uno sketch inedito, ecco Valkyrie

Con l'anime che si accinge a entrare in una nuova, strepitosa saga, Hiro Mashima ha dato il "suo" benvenuto a un grande protagonista di questo arco narrativo. L'autore di EDENS ZERO, già responsabile si Rave e Fairy Tail, ha omaggiato Valkyrie con un meraviglioso sketch inedito.

In attesa del debutto internazionale a fine mese, in terra nipponica la prima stagione dell'adattamento animato di EDENS ZERO sta quasi per giungere al termine. L'avventura di Shiki e Rebecca, infatti, sta per toccare il Sun Jewel Arc, di cui recentemente sono stati pubblicati una locandina e un trailer PV.

Grande protagonista di questa saga sarà Valkyrie, una delle Quattro Stelle Splendenti. Valkyrie è una macchina dalle sembianze di una donna alta e snella, dalla carnagione scura e dai lunghi capelli rosa legati con una coda di cavallo. Questa protagonista, che ha una profonda cicatrice sull'occhio destro, indossa una tuta da battaglia bianca e brandisce una spada fatta di Ether, la Soul Blade.

Senza rivoluzionare queste sue caratteristiche, Hiro Mashima ha dato vita a un fantastico sketch inedito che la presenta a tutti gli spettatori. E voi siete pronti a vederla in azione oppure avreste preferito uno dei soliti artwork più "spinti" del sensei? Vi lasciamo al trailer in italiano di EDENS ZERO.