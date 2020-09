EDENS ZERO: il nuovo anime dal papà di Fairy Tail ha finalmente una data, ecco i dettagli

Dopo diversi mesi di speculazioni, e numerosi capitoli a disposizione, EDENS ZERO diventa finalmente un anime. La nuova opera dal creatore di Fairy Tail non ha goduto della stessa fortuna del precedessore, ma l'adattamento televisivo si pone l'arduo obiettivo di incrementare la popolarità della serie.

Con ormai più di cento capitoli alle spalle, EDENS ZERO ha già superato i due anni dall'inizio della sua serializzazione. Proprio per questo, infatti, sono stati ritenuti maturi i tempi per proporre il manga in chiave animata. Nelle scorse ore, dopo che nella giornata di ieri Hiro Mashima e il regista dell'anime di Fairy Tail avevano anticipato un annuncio per il Tokyo Game Show, è stato confermato che EDENS ZERO debutterà nella primavera del 2021.

Inoltre, è stato confermato che lo studio di animazione incaricato del progetto sarà J.C. Staff (Food Wars, One Punch Man 2), mentre la direzione dell'anime sarà affidata al regista Shinji Ishihira (Fairy Tail). Qualora non conosceste la nuova opera del sensei, l'editore descrive la storia quanto segue:

"Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini!"

