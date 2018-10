EDENS ZERO, il nuovo arrivato rappresenta una grave minaccia per le B-Cuber

È finalmente disponibile il 17° capitolo di EDENS ZERO, il divertente manga lanciato pochi mesi fa dal sempre imprevedibile sensei Hiro Mashima. Tornati alla Gilda degli Avventurieri per farvi rapporto, i nostri eroi stanno per imbattersi nel loro prossimo nemico, che sembra infatti rappresentare una grave minaccia per le B-Cuber più carine...

Perplessa e forse persino turbata dalla notizia secondo cui il Master della gilda vorrebbe vederla e parlarle personalmente, Rebecca, in questo nuovo capitolo di EDENS ZERO, ha tenuto un interessante conversazione con Shiki, durante la quale è emerso che la fanciulla non ha mai incontrato prima il capo della gilda.



Quando la ragazza si è diretta dal Master, Em Pino e Shiki hanno realizzato di avere molto tempo libero, ragion per cui hanno cominciato a esplorare la città, visitandone tutti i negozi. Tutto, a quanto pare, sembra funzionare attraverso l’uso della tecnologia che sfrutta la misteriosa risorsa nota come Ether.



Altrove, intanto, la bellissima Lavilla si è imbattuta in un minaccioso individuo dalle intenzioni poco chiare. Scambiato inizialmente per un fan, l’uomo ha aggredito e steso tutti gli agenti e le guardie del corpo della nota (e viziata) B-Cuber, gettandola visibilmente nel panico. Disperata e senza via di fuga, Lavilla ha dunque implorato aiuto a squarciagola, attirando l’attenzione del protagonista Shiki.



Come svelato dallo stesso Em Pino dopo un’attenta analisi, il corpo del misterioso sicario è composto per il 60% da parti meccaniche, di conseguenza questi può essere considerato un cyborg. Shiki, intanto, ha deciso di aiutare Lavilla non perché gli importino particolarmente le sorti della fanciulla, ma semplicemente perché suo nonno, il Re dei Demoni, gli aveva sempre rammentato di aiutare il prossimo e le persone in difficoltà, poiché questo è il primo passo legare due anime.



Rivelandosi in grado di utilizzare l’Ether Gear, il sicario incaricato di portare via Lavilla si è subito preparato al combattimento, mentre Shiki, dopo aver realizzato di essere dinanzi ad un valido avversario, si è dimostrato piuttosto intrigato all’idea di affrontarlo in battaglia. La stessa Lavilla, intanto, ha cominciato a filmare lo scontro per poterlo pubblicare in un secondo momento sul proprio canale B-Cube...



Sul misterioso pianeta Guilst, intanto, un disgustoso rospo umanoide ha rivelato di voler mettere le mani sulle affascinanti B-Cuber attualmente sul pianeta Blue Garden, al fine di aggiungerle alla propria collezione. È mai possibile che proprio lui voglia catturare Lavilla e la stessa Rebecca, sfortunatamente ancora ignara di quanto stia accadendo in città?

E soprattutto, secondo voi questo incidente farà sì che Lavilla cambi atteggiamento nei confronti di Shiki e Rebecca? Se così fosse, la ragazza potrebbe finalmente unirsi all'equipaggio della nave spaziale EDENS ZERO e cercare di scoprire le ragioni dietro al tentato rapimento appena subito.