EDENS ZERO: le parole di Hiro Mashima dopo la pubblicazione del primo trailer

L'annuncio di un adattamento anime della serie EDENS ZERO, a cura di J.C. Staff, aveva causato un enorme entusiasmo da parte della community legata alle opere dell'autore Hiro Mashima, e la pubblicazione del primo trailer ufficiale, non ha fatto che alimentare ancora di più le aspettative, e mostrare in parte il grande lavoro dello studio.

In una recente intervista il mangaka, famoso soprattutto per Fairy Tail, ha parlato della sua carriera e anche dei progetti attuali e futuri, e quando la conversazione si è soffermata sulla trasposizione animata di EDENS ZERO, ha ammesso di essere particolarmente entusiasta, considerando che l'avventura fantascientifica di Shiki Granbell e i suoi amici è perfetta per essere un anime.

Come potete vedere nel post in calce, condiviso su Twitter da @11thDoctr, l'artista ha poi aggiunto: "Io stesso non vedo l'ora che arrivi l'anime. Penso che EDENS ZERO sia un serie anime-friendly, e che ci siano molte scene che appariranno magnifiche nell'anime, come le scene d'azione e le navicelle spaziali. Spero che vi piaccia tanto quanto piace a me, e spero che chi tra voi lo scoprirà attraverso l'anime, coglierà anche l'occasione per leggere il manga."

Attualmente la serie ha riscosso molto successo tra gli appassionati, rimasti particolarmente colpiti dall'atmosfera sci-fi. Ricordiamo che l'anime ha una data d'uscita ufficiale, e vi lasciamo alle reazioni dei fan dopo il recente trailer.