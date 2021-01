EDENS ZERO: i personaggi di Hiro Mashima augurano buon anno nuovo in due immagini

Entriamo nel 2021, augurandoci di lasciarci alle spalle un anno con tanti problemi e difficoltà. Lo stesso augurano i mangaka della terra del Sol Levante, uno dei primi paesi a festeggiare la transizione all'anno nuovo. E come di consueto, in tanti artisti si prodigano nell'augurare ai propri fan un buon 2021, come ha fatto Mashima di EDENS ZERO.

Hiro Mashima è sempre attivo su Twitter postando disegni con i suoi personaggi in bella mostra, non importa se si tratti di quelli di Rave, di Fairy Tail o dell'attuale successo EDENS ZERO. Il mangaka ovviamente non si esime nel festeggiare anche i giorni particolari pubblicando sketch per Natale. Ora invece è stato il turno per il mangaka di salutare il 2020 e augurare a tutti un buon 2021.

Come si può vedere in basso, Mashima ha preparato ben due tweet. Il primo di questi ha un'illustrazione con tutti i personaggi più importanti di EDENS ZERO e ha ringraziato il sostegno dei fan nel corso degli ultimi 12 mesi.

Nella seconda immagine invece c'è un Pino rilassato mentre beve del latte travestito da mucca, animale che simboleggia il nuovo anno secondo l'oroscopo cinese. EDENS ZERO riceverà un anime in partenza proprio nel 2021, e il mangaka ricorda anche che il prossimo anno ci sarà il quindicesimo anniversario di Fairy Tail.